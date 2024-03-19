إيطاليا: تقلص تدفقات الهجرة لكن لا للتخلي عن الحذر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت إيطاليا على لسان رئيسة وزرائها جورجا ميلوني، عن تقلص ملحوظ لتدفقات الهجرة، لكنها أوصت بعدم التخلي عن الحذر.

وفي إحاطة أمام مجلس الشيوخ، الثلاثاء، على ضوء انعقاد المجلس الأوروبي المقبل يومي 21 و22 مارس/آذار الجاري، قالت ميلوني “لا ينبغي لنا أن نقلل من مستوى حذرنا على صعيد الهجرة على أية حال”.

وأضافت رئيسة الحكومة، أن “تحسّن أحوال الطقس من شأنه أن يشجع المتاجرين بالبشر على محاولة تكثيف نشاطهم القذر”، مبينةً أن “من الضروري لهذا السبب، التنفيذ الكامل لخطة العمل المكونة من عشر نقاط، التي طرحتها مفوضية الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذها حاليًا”.

ورأت ميلوني، أن “من المهم أيضاً توسيع التعاون مع البلدان الأفريقية، في إطار مكافحة شبكات الاتجار خارج الحدود الأوروبية”. لهذا السبب، “ستكون أفريقيا وملف الهجرة أيضاً في لب الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع”.

وخلصت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) الذي يقود الائتلاف الحاكم، إلى القول، إن “هدفنا المزدوج هو تعزيز الجهود في القارة الأفريقية من ناحية، ومن ناحية أخرى إطلاق تحالف عالمي ضد المتاجرين بالبشر”.