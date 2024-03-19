سياسي إيطالي: استراتيجية الحكومية إزاء المهاجرين غير وافية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وصف سياسي إيطالي معارض، بـ”غير الوافية”، الاستراتيجية التي تتبناها حكومة بلاده إزاء استقبال المهاجرين.

جاء ذلك على لسان السكرتير الإقليمي للحزب الديمقراطي في مقاطعة صقلية (جنوب)، أنتوني بارباغالّو، فيما يتعلق بحالة طوارئ حيّ تشاپّي بيانكي، في بلدة باتيرنو (محافظة كاتانيا)، والذي انعقد بشأنه اجتماع استثنائي لمجلس المدينة أمس.

وقال بارباغالّو، إن “مسألة الاستقبال لا تزال على هامش حكومة ميلوني”، وأن “الاستراتيجية المتبناة في الواقع تجاه المهاجرين، غير كافية على الإطلاق”، مبيناً أن “الدليل على ذلك هو حالة مدينة الصفيح في باتيرنو والعمال الأجانب في القطاع الزراعي الذين يعيشون هناك في ظروف صحية مثيرة للقلق”.

وأشار المسؤول بالحزب الديمقراطي إلى أن، “السؤال الذي طرحه حزبنا حتى الآن وفي وقت واحد على كل من مجلسي النواب والشيوخ، والذي لم تقدم الحكومة إجابة عليه بعد، لم يكن ذا فائدة”. وخلص إلى القول، إن “معركة الاستقبال والاندماج كانت وستظل، مواجهة لا ينوي الحزب الديمقراطي التراجع فيها خطوة واحدة إلى الوراء”.