برلماني إيطالي: استقصاء حول استخدام التكنلوجيا النووية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن برلماني إيطالي، أن “نشاطاً لتقصي الحقائق حول استخدام التكنولوجيا النووية، قد شرع به مجلس النواب”، في إطار “مبادرة تم الإقدام عليها بناءً على طلب من حزب (فورتسا إيتاليا)، لسبر أغوار موضوع يعدّ أساسياً لأجل المستقبل”.

وقال عضو مجلس النواب ورئيس قسم الطاقة في حزب (فورتسا إيتاليا)، لوكا سكويري، في تصريحات صحافية الثلاثاء، إن “جدول جلسات الاستماع مزدحم للغاية، بما يتماشى مع هدف تقديم صورة واضحة وحقيقية للمشرع وللمواطنين، خالية من أي تكييف أيديولوجي حول الفرص المتاحة التي يجلبها مصدر الطاقة هذا معه”.

وأشار سكويري إلى أن “حزب (فورتسا إيتاليا) يدعم طريق العودة إلى الطاقة النووية من أجل تحقيق هدف الاستقلال الطاقي”، إلى جانب “الحفاظ على الالتزامات التي تم التعهد بها من ناحية إزالة الكربون”.