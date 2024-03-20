إيطاليا: إجراءات أمنية ضد قاصرَين بتهمة التطرف عبر الإنترنت وهَوَس التفوقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية، عن تطبيق إجراءات أمنية احترازية بحق قاصرَين اثنين، بتهمة التطرف عبر الإنترنت والهوس بالثقافة التفوقية.

وقالت المصادر في مذكرة الأربعاء، إنه “في إطار محاربة ظاهرة التطرف عبر الإنترنت للعنصريين والنازيين الجدد، شاركت قوات الشرطة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بعملية أمنية دولية واسعة النطاق بتنسيق وكالاتي (يوروجست) و(يوروبول)، مكنت من تفكيك شبكة من مستخدمي الإنترنت، تنشط بهذا المجال.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هذه الشبكة يطلق عليها اسم: “فرقة شتورمياغر”، وهي “تنشط في ست دول أوروبية على الأقل، (بلجيكا، ليتوانيا، كرواتيا، رومانيا، ألمانيا وإيطاليا)، وقد تبين أنها كانت على استعداد في أي وقت لارتكاب أعمال عنف”.

وذكرت المصادر الأمنية، أن “التحقيقات جرت في إيطاليا من قبل أفراد شعبة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (Digos) في تورينو وساليرنو وبتوجيه مكتبي المدعي العام لشؤون القاصرين في المدينتين، بالتعاون مع مراكز عمليات الأمن السيبراني في تورينو ونابولي وبالتنسيق مع المكتب الوطني لمكافحة المافيا، استنادا لملفات ذات طبيعة عملياتية، مكّن المديرية المركزية للشرطة الوقائية ودائرة شرطة البريد والاتصالات، من تفكيك شبكة تطرف تعنى بنشر محتويات معادية للسامية وللأجانب وتمجيد للنازية”.

وكشفت المصادر، أن “في الدردشات، التي تتميز بميل قوي نحو العنف وكذلك باستخدام رموز من بينها الصليب المعقوف، قناع الجمجمة، الشمس السوداء، وكتيبات إرشادية لتنفيذ الهجمات وتخريب البنية التحتية الحيوية بالإضافة إلى تعليمات لتصنيع الأسلحة، وبشكل خاص المتفجرات، الزجاجات الحارقة والمواد الكيميائية المسببة للتآكل”.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه “من خلال التطورات الإضافية لنشاط التحقيق، ظهرت عناصر جديدة ضد المشتبه بهما فيما يتعلق بالخطورة الملموسة لدعايتهما، والهوس بالهجمات المتطرفة، إزعاج المهاجرين، فضلا عن النفور من اليهود”.

وخلصت المصادر إلى القول، إنه “لذلك، أمرت محكمتا الأحداث في ساليرنو وتورينو بإجراءين احترازيين لمستخدمي الإنترنت الشباب بالحجز المنزلي، نفذتهما قوات الشرطة اليوم”.