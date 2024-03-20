إيني: إلى الأمام على طريق خفض انبعاثات غاز الميثان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

هيوستن ـ قال عملاق الطاقة الإيطالي (إيني) على لسان رئيسه التنفيذي، كلاوديو ديسكالزي، إن “الغاز يُعدّ مصدرًا أساسيًا لمرافقة تحول الطاقة ويجب علينا أن نستمر بقوة في تقليل انبعاثات غاز الميثان المرتبطة به”.

وأكد ديسكالزي، في كلمته خلال مؤتمر (Cera Week) العالمي للطاقة، الملتئم حاليًا في هيوستن الأمريكية، أنه “كجزء من مبادرة النفط والغاز للمناخ، تلتزم (إيني) بهذا الهدف مع الشركات الأخرى المرتبطة بها”، مبيناً أنه “في عام 2018 قدمنا وحققنا أيضاً، هدفًا جماعيًا لإبقاء كثافة انبعاثات غاز الميثان دون الـ0.2٪ بكثير”.

وأوضح رئيس (إيني)، أنه “للحد من هذه الانبعاثات، أصبحت المراقبة عبر الأقمار الصناعية أمرًا بالغ الأهمية، ونحن نستخدمها في مبادرة المناخ (OGCI)، لتحقيق نتائج مهمة في بلدان ومناطق جغرافية مختلفة”.

وأشار ديسكالزي إلى أنه “بصفتنا (إيني) نجحنا منذ عام 2018 حتى اليوم، بخفض انبعاثات غاز الميثان إلى أكثر من النصف ونهدف إلى القضاء عليها تقريبًا بحلول عام 2030. وقد سمح تعاوننا في (OGCI)، وهو التحالف مع شركات أخرى بشأن أهداف مرتبطة بإزالة الكربون، للشركات الأعضاء بالخروج من منطقة راحة تشتمل على واقع تنافسي للغاية، والتعاون لتحقيق صافي مستقبل صفري للانبعاثات”.