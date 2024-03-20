ميلوني: يجب الحديث مع الجميع والسيسي ليس بوتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، على “وجوب الحديث مع الجميع”، مبينةً أن الرئيس المصري عبد الفتاح “السيسي ليس كـ(رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير) بوتين”.

ورداً على استفسار من جانب الحزب الديمقراطي، حول الزيارة الأخيرة للقاهرة وعلى خلفية قضية ريجيني، خلال إحاطة برلمانية على ضوء اجتماع المجلس الأوروبي المقبل، المقرر عقده في بروكسل غدا، قالت ميلوني: “إنني أتفق مع الرأي حول أننا بحاجة إلى التحدث مع الجميع”، لكن “يغيب عنا بالنا اختلاف بسيط بين السيسي وبوتين”.

وذكّرت رئيسة الحكومة، بأن “هذا الأخير قد أقدم على غزو دولة مجاورة”، وأنه “لا ينبغي لهذا العنصر أن يغيب عن أنظارنا، فهو السبب وراء محاولتنا مد يد العون لأوكرانيا”.