ميلوني: نخشى العزلة المتزايدة لإسرائيل وتدخلها في رفح سيكون كارثياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، عن خشيتها من “العزلة المتزايدة لإسرائيل”، ورأت أن “تدخلها في رفح سيكون كارثياً”.

وخلال إحاطة برلمانية الأربعاء على ضوء اجتماع المجلس الأوروبي، المقرر انعقاده في بروكسل غداً، قالت ميلوني، إن “من المهم أن نتذكر من الذي أثار الصراع في الشرق الأوسط”، كما “أعتقد أن هناك بعض الأشياء التي يجب القيام بها أيضاً، والتي تحاول بلادنا أن تتبنى موقفاً واضحاً بشأنها، وبشكل خاص فيما يتعلق بما يحدث في قطاع غزّة”.

وأشارت رئيسة الحكومة، إلى: “إننا نخشى تزايد عزلة إسرائيل، والتي من مصلحتها أيضاً أن نكرر بوضوح معارضتنا لعملية عسكرية برية في رفح، يمكن أن تكون ذات آثار كارثية”.

من ناحية أخرى، قالت رئيسة مجلس الوزراء: “أنا لا أتفق مع إعادة تحرير الأموال المجمدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)”، وذلك “إلى أن يتم تسليط الضوء الكامل على أين تنتهي الموارد”.

وأردفت ميلوني: “أعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نرتكب هذا الخطأ، والذي لا يعني عدم الاهتمام بشأن المدنيين في غزّة، لأنه ليس صحيحا أنه لا توجد منظمات أخرى تعمل في القطاع”، ولقد “قمنا بتحويل 20 مليون يورو لمنظمات أخرى، كالصليب الأحمر والهلال الأحمر، واليوم نحن على وشك تخصيص مزيد من الموارد لمشروع الغذاء لأجل غزة”.