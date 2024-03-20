ميلوني، تعقيبا على تصريحات سالفيني عن روسيا: ما يهم هو دعم حكومتنا لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جددت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني الاعراب عن دعم حكومتها الثابت لأوكرانيا في الدفاع عن أراضيها، وذلك ردا على انتقادات وجهتها المعارضة لشريكها في الائتلاف الحاكم، نائب رئيس الوزراء زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني، الذي أبدى رضاه عن نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية التي أفضت عن فوز كاسح لفلاديمير بوتين.

وقالت ميلوني، مخاطبة الأربعاء مجلس النواب عشية القمة الأوروبية، “لقد طُلب مني أن أتحدث مع (رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور) أوربان وسالفيني لتوضيح دعمنا لأوكرانيا، وفي كلتا الحالتين التصويتات والقرارات مهمة”، في إشارة إلى تصويت حزب الرابطة في برلمان بلادها على كل حزم الدعم الاقتصادي والعسكري لأوكرانيا وقرارات الاتحاد الأوروبي في ذات الصدد.

وأضافت “من بين أمور أخرى، تمكنا من ضمان مراجعة الميزانية الأوروبية المتعددة السنوات التي تسمح لنا بدعم أوكرانيا على مدى الاعوام الأربعة المقبلة”.

وقالت رئيسة الوزراء: “عندما أتحدث مع أشخاص تربطني بهم علاقات جيدة، فإنني أحقق معهم نتائج إيجابية”.