ميلوني: تعليق تمويل الاونروا لا يعني عدم الاهتمام بالمدنيين في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن سلطات بلادها ستخصص المزيد من الموارد للفلسطينيين في إطار “مشروع الغذاء من أجل غزة”.

وقالت ميلوني، مخاطبة الأربعاء مجلس النواب “أنا لا أتفق مع رفع تعليق التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قبل أن يتم تسليط الضوء الكامل على أين تنتهي الموارد” المخصصة للوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت “أعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نرتكب هذا الخطأ، وهذا لا يعني عدم الاهتمام بالمدنيين في غزة فهناك منظمات أخرى تعمل في القطاع. لقد قمنا بتحويل 20 مليون يورو إلى منظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واليوم نحن بصدد تخصيص المزيد من الموارد لمشروع الغذاء من أجل غزة”.