رئيسة وزراء إيطاليا: مواطنونا طالبونا بوقف تدفقات الهجرة لا إعادة توزيعها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ ذكّرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، بأنه “من خلال التصويت، طلب منا المواطنون الذين أعطونا أصواتهم عدم إعادة توزيع المهاجرين، بل منع مغادرتهم، وبما أنني أؤمن بالديمقراطية فهذا ما أعمل لأجله”.

وخلال إحاطة برلمانية الأربعاء على ضوء اجتماع المجلس الأوروبي، المقرر انعقاده في بروكسل غداً، قالت ميلوني: “أنا فخورة جدًا بالعمل الذي نقوم به. لقد أصبح هذا هو الموقف الأوروبي، وشئنا أم أبينا، فهو الموقف الذي سنمضي به قدماً”.

وتوجهت رئيسة الحكومة، بالخطاب إلى قوى المعارضة، قائلة، إن “إيطاليا تمكنت من إقناع شركائها بموقفها”، مبينةً أن “موقفكم اشتمل على إعادة توزيع المهاجرين دون أن تنجحوا في مسعاكم”، أما “موقفنا فهو العمل على البعد الخارجي، ونحن ننجح فيه”.

وخلصت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) الذي يقود الائتلاف الحاكم، إلى القول، إن “هذا يصنع الفرق في مدى أهمية إيطاليا في محافل أوروبا”.