تاياني: لا ننوي التخلي عن البحث عن الحقيقة بمقتل ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن سلطات بلاده لن تتوقف عن البحث عن الحقيقة في وفاة الباحث جوليو ريجيني في القاهرة أوائل عام 2016.

وقال تاياني، خلال جلسة مساءلة برلمانية الأربعاء، “لم نُوقِف ولا نعتزم التخلي عن البحث عن الحقيقة بشأن قضية ريجيني”.

وأضاف الوزير، في إشارة إلى بدء جلسات محاكمة غيابية في روما بحق أربعة من أفراد الأمن المصريين الذين يتهمهم القضاء الإيطالي بالضلوع في عملية خطف وقتل ريجيني، “تتابع الحكومة باهتمام نشط المحاكمة التي بدأت في إيطاليا وأصبحنا فيها طرفا مدنيا”.