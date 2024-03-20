تاياني: عودة شمال افريقيا للاهتمام الأوروبي بفضل إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى أن زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني وزعماء أوروبيين آخرين إلى القاهرة يوم الأحد “شكلت قفزة نوعية في العلاقات بين أوروبا ومصر”.

وقال الوزير، خلال جلسة مساءلة الأربعاء بمجلس النواب إن “إعادة منطقة شمال أفريقيا إلى مركز جدول الأعمال الأوروبية يعد نجاحا لحكومتنا”.

وفيما يتعلق باتفاقية الشراكة الاستراتيجية الأوروبية مع مصر، قال إنها “نموذج بدأ مع تونس ونأمل أن يتكرر مع دول أخرى في المنطقة”، مشيرا أن “مصر من أكثر الدول المعرضة لأزمتي غزة والبحر الأحمر ومن الضروري المساعدة في التخفيف من تأثيرها من خلال تعزيز النمو والتوظيف”.