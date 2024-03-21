وزير الخارجية الإيطالي يشارك في قمة الطاقة النووية ببروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الايطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الخميس في قمة الطاقة النووية التي تنظمها الحكومة البلجيكية، الرئيس الحالي للمجلس الأوروبي، بالاشتراك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وسيترأس الاجتماع، رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، وسيركز على “دور الطاقة النووية في الحد من استخدام الوقود الأحفوري، وتعزيز أمن الطاقة وتعزيز التنمية الاقتصادية”، حسبما أفادت مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية الإيطالية.

ونقلت المذكرة عن تاياني الإشارة إلى أن الحكومة بدأت عبر (المنصة الوطنية للطاقة النووية المستدامة) التي أنشأها وزير البيئة وأمن الطاقة “عملية لتقييم ما إذا كان من المناسب استئناف استخدام الطاقة النووية في إيطاليا، وذلك أيضًا بهدف تحقيق أهداف إزالة الكربون بحلول عام 2050 وزيادة أمن واستدامة إمدادات الطاقة”.

وأضاف تاياني “نريد تلخيص المبادرات الوطنية المختلفة وتشجيع تطوير التقنيات ذات التأثير البيئي المنخفض، مع معايير السلامة والاستدامة العالية، وتوجيه الاهتمام قبل كل شيء إلى التقنيات النووية المستدامة الجديدة”، مشيرا إلى أنه، على الرغم من عدم وجود برنامج نووي عملي لإيطاليا منذ عام 1987، إثر استفتاء شعبي بالتخلي عن الطاقة النووية، “نفتخر بالتميز في هذا القطاع المعترف به في جميع أنحاء العالم، سواء على المستوى الصناعي أو في مجال البحث العلمي”.