رئيس الوزراء الأوكراني: لم نطلب قوات أوروبية، بل مدربين عسكريين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إلى أن سلطات بلاده “لم تطلب قوات من دول الاتحاد الأوروبي، بل مدربين عسكريين”.

وقال في مقابلة نشرتها صحيفة (الباييس) الاسبانية الخميس “لم نطلب قوات. لدينا ما يكفي من قواتنا العسكرية والدفاعية الخاصة”، مشددا على أن كييف “ممتنة للغاية” للاتحاد الأوروبي وشركائه لتدريب عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين في أوروبا.

وأردف رئيس الوزراء الأوكراني “نقترح على شركائنا الأوروبيين إرسال مدربين إلى الأراضي الأوكرانية، لتسريع هذه العملية، لأنها ستسهل الخدمات اللوجستية والاتصالات”.

وفي إشارة إلى تصريحات الرئيس الفرنسي التي لم يستبعد فيها إمكانية تواجد قوات غربية على الأرض بأوكرانيا، قال شميهال “أنا متأكد من أن الرئيس إيمانويل ماكرون يشير إلى هذا النوع من التعاون”، مشدداً على أنه “ليس هناك دولة أوروبية توافق على إرسال جنود إلى ساحة المعركة، لأن هذا يعني الذهاب إلى الحرب، ونحن جميعًا ندرك تمامًا أن هذا مستحيل في الوقت الحالي”.