وزير خارجية إيطاليا: القمة الأوروبية اليوم ليست مجلس حرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن القمة الأوروبية اليوم وغدا في بروكسل “ليس مجلس حرب، وعلينا أن نعمل من أجل السلام، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط”.

وشدد تاياني، على هامش اجتماع لمجموعة حزب الشعب الأوروبي يسبق المجلس الاوروبي على أنه “ينبغي علينا أن نفعل كل شيء من أجل وقف التصعيد والحد من الصراعات”.

ورأى أنه “لتحقيق السلام في أوكرانيا علينا الدفاع عن كييف التي ينبغي ألا يهزمها الروس”.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية “نحن بحاجة للتوصل إلى توازن. إذا كان هناك فائز وخاسر فلن يكون هناك اتفاق سلام”، كما أنه “لا يمكن أن يكون الفائز هو من انتهك القانون الدولي”، في إشارة إلى روسيا.

ومع توارد تصريحات مؤخرا لقادة أوروبيين تحدثوا فيها عن عدم استبعاد الدخول في حرب، حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف من أن وجود قوات غربية في أوكرانيا سيكون “محفوفا بعواقب سلبية للغاية لا يمكن ترميمها”.