بلينكن يستعرض مع السيسي مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلنت الإدارة الامريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن التقى اليوم الخميس بالقاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تمت “مناقشة المفاوضات لضمان وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل والإفراج عن جميع الرهائن”.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الامريكية، ماثيو ميلر إلى أنه جرت أيضا “مناقشة الجهود المستمرة لحماية المدنيين الفلسطينيين والعاملين في المجال الإنساني في غزة والدور القيادي الأساسي لمصر في تسهيل زيادة المساعدات الإنسانية”.

وجدد الوزير “رفض الولايات المتحدة لأي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة”، وكذلك التزام إدارة واشنطن “بالعمل مع مصر لتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل”.

كما “أدان بلينكن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر”، مشيرا إلى أنها “لا تفعل شيئًا لتعزيز قضية الشعب الفلسطيني”.

كما نقل الوزير بلينكن للرئيس السيسي “دعم الولايات المتحدة القوي للإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف تعزيز الاقتصاد”.