بوريل: الحرب ليست وشيكة فنحن نؤمن بالسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أنه “ينبغي ألا نخيف الناس دون داع، فالحرب ليست وشيكة” ضد روسيا في إطار تطورات محتملة للأوضاع في أوكرانيا.

وقال بوريل للصحفيين بعد ظهر الخميس قبل انطلاق اعمال المجلس الأوروبي في بروكسل “يجب ألا نبالغ فالحرب ليست وشيكة: أسمع شائعات عن حرب وشيكة”، ولكن “الحمد لله أن الأمر ليس كذلك: فنحن نؤمن بالسلام، وندعم أوكرانيا، ولسنا جزءًا من هذا الصراع. فقط نحن ندعم أوكرانيا وعلينا أن نستعد للمستقبل من خلال زيادة قدراتنا العسكرية”.