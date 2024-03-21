بوريل: ما يحدث في غزة غير مقبول وفشل للإنسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إلى أن الوضع في قطاع غزة “أسوأ من أي وقت مضى”، وإلى أن ما يحدث للسكان هناك هو “أمر غير مقبول وفشل للإنسانية”.

ولفت، في تصريح للإعلام قبل انطلاق القمة الأوروبية التي تستمر إلى يوم غد الجمعة، إلى إنها “ليست أزمة ناجمة عن زلزال أو فيضانات” بل نتيجة “قصف” من جانب الجيش الإسرائيلي.

وشدد بوريل على أن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها” ولكن “ليس الانتقام” ضد سكان القطاع.

وقال “نحن نؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولكننا في الوقت نفسه نقول إنه يجب ممارسته وفقًا للقانون الإنساني الدولي. لذا، لماذا لا نتحقق ما إذا كان ذلك يحدث بالفعل؟، وسنعمل مع الممثل الخاص لحقوق الإنسان لدراسة الواقع على الأرض”.

ولكن بوريل نفى إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لأنه “لا يوجد إجماع” .

واعتبر منسق دبلوماسية الاتحاد الأوروبي “إن الطريقة الوحيدة لوقف هذه الأزمة، هي السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة. نحن ننزل المساعدات بالمظلات، ولكن هناك مطار على بعد ساعة بالسيارة من المكان الذي ننزل فيه المساعدات بالمظلات. ونبني ميناء، ولكن هناك ميناء موجود بالفعل”.