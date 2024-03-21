الاتحاد الأوروبي يتطلع للعمل مع السلطات الإندونيسية الجديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي عن تهانيه لرئيس اندونيسيا المنتخب (وزير الدفاع السابق) برابوو سوبيانتو وجميع البرلمانيين المنتخبين حديثا، بعد نشر النتائج الرسمية لانتخابات شباط/فبراير الماضي، مثمنا “جهود السلطات الانتخابية الإندونيسية في ضمان اجرائها بحرية”.

وتضمنت المذكرة الصادرة بهذا الصدد عن المتحدث الرئيسي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية “ترحيب الاتحاد الأوروبي أيضا بالمشاركة النشطة للمواطنين الإندونيسيين في العملية الانتخابية، مما يدل على التزامهم بالمبادئ الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور”.

وقال بيتر ستانو “يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى العمل مع الإدارة الإندونيسية الجديدة، بمجرد توليها السلطة، عبر نطاق كامل لمصالحنا المشتركة، بما يضمن المنافع المتبادلة” لكلا الطرفين.

ورأى “إن الالتزام المشترك بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا بمبادئ القانون الدولي والنظام القائم على القواعد يضعنا كشركاء طبيعيين في السعي لتحقيق السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأوسع مع وجود رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في المركز”.