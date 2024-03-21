عملية اسبيدس: تدمير مركبة بحرية غير مأهولة جنوب البحر الأحمر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت البعثة الأوروبية لحماية الملاحة في البحر الأحمر (ASPIDES) أن سفينتها الحربية (HESSEN) اشتبكت صباح اليوم الخميس مع مركبة بحرية بدون قطبان (USV) ودمرتها، وذلك أثناء توفيرها الحماية لسفينة تجارية ذات اهتمام للاتحاد الأوروبي في جنوب البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن “المركبة البحرية كانت قادمة من أراض يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وشكلت تهديدًا مباشرًا ووشيكًا لحرية الملاحة”.

وأكدت المذكرة الصادرة في بروكسل بهذا الصدد، أن بعثة (أسبيدس) “ستواصل مهمتها في الامتثال الكامل للقانون الدولي، وحماية السفن التي تستهدفها الهجمات في البحر أو الجو”، وذلك وفق “تفويض دفاعي”، مشددة على أن “أي رد سيأتي دائمًا نتيجة لهجوم ويكون ضروريًا ومتناسبًا ومحدودًا في البحر أو المجال الجوي الدولي”.