غوتيريش: عالم اليوم الفوضوي يتطلب الالتزام بحماية المدنيين في أوكرانيا وغزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل/نيويورك- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “نحن نعيش في عالم فوضوي، حيث تتعارض القوى العظمى مع بعضها البعض ولدينا حالة من الإفلات من العقاب، حيث تعتقد أي دولة أو أي جماعة مسلحة أنها تستطيع أن تفعل ما تريد، لأنه لا توجد مساءلة”.

وأضاف غوتيريش، في تصريحات في بروكسل لحضور القمة الأوروبية بدعوة من رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، “عندما نعيش في عالم فوضوي، فمن المهم جدًا الالتزام بالمبادئ”.

وقال “المبادئ واضحة: ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والسلامة الإقليمية للدول، والقانون الإنساني الدولي”.

وحسب غوتيريش، فإنه “هذا هو السبب الذي يجعلنا نعتقد أنه من الضروري تحقيق السلام في أوكرانيا، ولكن سلام يتماشى تمامًا مع المبادئ، وهو ما يعني سلام يحترم الميثاق والقانون الدولي ووحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها”، وكذلك أيضا “الحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة”.

وأشار إلى أنه “بينما أعربنا عن ادانتنا الهجمات للإرهابية التي وقعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وللانتهاكات الأخرى للقانون الإنساني الدولي من جانب حماس، فقد استهجنا أيضًا حقيقة أننا نشهد عددًا من الضحايا المدنيين في غزة وهو أمر غير مسبوق في فترة عملي كأمين عام”.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على “إن المبدأ الأساسي للقانون الإنساني الدولي هو حماية المدنيين. ويتعين علينا أن نتمسك بالمبادئ، في أوكرانيا كما في غزة، من دون معايير مزدوجة، وفي الوقت نفسه، يتعين علينا أن ندفع العالم إلى التحرك تدريجياً نحو شكل منظم من التعددية القطبية في ظل مؤسسات قوية متعددة الأطراف”.

وقال “هناك طريقة أساسية واحدة فقط لتحقيق عالم متعدد الأقطاب. إنها مع قيادة لاتحاد أوروبي قوي وموحد. إننا نناشد بقوة الاتحاد الأوروبي أن يلعب دورا نشطا للغاية فيما يتعلق بالمسائل المركزية، والمسائل الوجودية، التي تهدد عالم اليوم: تغير المناخ، والتطور غير المنضبط للذكاء الاصطناعي، والتفاوتات العميقة التي أمامنا اليوم”.