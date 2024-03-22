إيطاليا: بعض المبادرات الانفرادية لفرنسا تشذ عن معاهدة التعاون معها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، أن “فرنسا دولة حليفة، وهناك معاهدة كويرينالي التي تتطلب التشاور المستمر أيضاً بشأن حلف شمال الأطلسي (ناتو) والقضايا العسكرية، لكن المبادرات الانفرادية في بعض الأحيان، لا تكون متوافقة تماماً مع معاهدة التعاون الثنائي”.

جاء ذلك تعليقاً على تلويح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا للدفاع عنها في الحرب التي يشنها الاتحاد الروسي ضدها.

وفي هذا السياق، أضاف الوزير تاياني في تصريحات متلفزة الجمعة، أن “فرنسا بلد صديق وأحد محاورينا أيضاً”، لكن “يمكن أن يكون هناك تباينا في المواقف أحياناً”. وأردف: “نحن مؤيدون لأوروبا ونريد التعاون مع جميع دول الاتحاد الأوروبي، لكن على أساس المساواة”

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى القول: “إننا لا نريد تجاوز أي شخص، ولكن لا ينبغي أن نكون بالمرتبة الثانية مقارنة بالآخرين أيضاً”.