إيطاليا: معدل إصابات كوفيد واحد إلى 100 ألف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر صحية إيطالي، أن في الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 آذار/مارس، بلغ معدل الإصابات بوباء كوفيد-19 في أرجاء البلاد، حالة واحدة لكل 100 ألف نسمة، وهو مستقر مقارنة بالأسبوع السابق.

وتمخض عن نشاط الرصد للمعهد العالي للصحة ووزارة الصحة بشأن الوضع من ناحية فيروس كورونا، عن “تسجيل ارتفاع لمعدل الإصابات بشكل طفيف، حيث بلغ 0.88 حتى 12 آذار/مارس مقارنة بـ0.84 في الخامس من الشهر ذاته”، وأنه “لا يزال دون عتبة الوباء”. وقد “تم تسجيل حوالي 780 حالة إصابة جديدة”.

وأشارت المعطيات إلى أنه “تم الإبلاغ عن أعلى معدل إصابة في مقاطعة لاتسيو (وسط)، إذ بلغ 2.5 حالة لكل 100 ألف نسمة، بينما كان الأدنى في مقاطعة بازيليكاتا (جنوب)، حيث لم يتم الإبلاغ عن حالات جديدة خلال الأسبوع المرصود”. وأوضحت أن “الفئة العمرية التي تعرضت لأكبر عدد من الإصابات هي 80-89 سنة، إذ بلغت نسبتها حوالي 43%، وهي مستقرة مقارنة بالأسبوع السابق”.

وذكر التقرير الصحي، أن “وضع المستشفيات أيضاً يبقى دون تغيير. فحتى الـ20 من آذار/مارس، بلغ معدل إشغال الأسرة في المجال الطبي 1.4% (839 مريضًا)، وهو مستقر مقارنة بالأسبوع السابق (1.4% حتى 13 آذار)، وكذلك نسبة إشغال الأسرة في أقسام العناية المركزة، الذي بلغ 0.3% (26 شخصًا أدخلوا إلى المستشفى)، وهو الرقم نفسه للأسبوع السابق”، 0.3% في 13 آذار/مارس.