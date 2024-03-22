عالم وبائيات إيطالي يدعو لإلغاء نشرة كوفيد 19 الأسبوعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ جنوة ـ دعا عالم وبائيات إيطالي السلطات الصحية في بلاده إلى إلغاء النشرة الأسبوعية الخاصة بمعطيات وباء كوفيد 19.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الجمعة، قال رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى سان مارتينو في جنوة (شمال)، ماتيو باسّيتّي “كنت اعتقد بأنه هذه النشرة لم يعد لها وجود”، منذ مدة.

وأضاف باسّيتّي: “إنها ممارسة عديمة الفائدة وإهدار للموارد، ولم يعد لها أي معنى اليوم”، فـ”سارس ـ كوف ـ 2 واحد من كائنات حية دقيقة عديدة تسبب التهابات الجهاز التنفسي أيضاً”، وبالتالي “يجب أن تتم معالجته”.

وتابع الطبيب القول: “لذلك دعونا نوقف النشرة وآمل أن يفعل (وزير الصحة أوراتسيو) سكيلّاتشي ذلك قريباً”.