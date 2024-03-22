لاغارد: انتعاش النمو بمنطقة اليورو هذا العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- توقعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن ينتعش النمو في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (منطقة اليورو) خلال العام الحالي.

وحسب مصادر متابعة، فإن لاغارد أشارت في مناقشات خلال القمة الاوروبية المنعقدة في بروكسل، إلى أن النمو سيكون “مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة القوة الشرائية”.

كما رجحت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي أن يستمر انخفاض التضخم في منطقة اليورو، وذلك بفضل فعالية السياسة النقدية.

ووفق بيانات نشرتها وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) في وقت سابق، فإن متوسط معدل النمو كان صفريا في الربع الأخير من العام الماضي.