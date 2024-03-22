إيطاليا: وصول 51 مهاجراً معظمهم سوريون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية عن وصول 51 مهاجراً، معظمهم من السوريين، عبر مشروع الممرات الإنسانية.

وقالت سانت إيجيديو في مذكرة الجمعة، إنه “بعد 13 عاماً من الحرب في سورية، جميع الأشخاص الـ51 تقريبًا الذين وصلوا هذا الصباح إلى مطار روما الدولي (ليوناردو دا فنتشي) بضاحية فيوميتشينو، وتم الترحيب بهم في إيطاليا، هم من أصل سوري”.

وأضافت الجماعة الكاثوليكية، أن “المجموعة الوافدة التي تضم 19 قاصراً، يأتي أفرادها من مخيمات لاجئين عديدة في لبنان ومن مراكز مختلفة من بيروت، حمص ومناطق أخرى من البلاد، بعد أن لجأوا إلى بلاد الأرز في الأشهر والسنوات الأخيرة، هربًا من النزاع في سورية”.

وذكر البيان، أنه “سيتم استقبال المهاجرين من قبل كنائس كاثوليكية وغير كاثوليكية، بعض العائلات، وجمعيات عديدة، في مناطق ومدن مختلفة في إيطاليا، بما فيها فلورنسا، تورينو، كامبوباسّو، بادوفا وروما”.

ولفتت المذكرة إلى أن هؤلاء المهاجرين “أصبح دخولهم إلى إيطاليا ممكنًا بفضل مشروع الممرات الإنسانية ممول ذاتياً من قبل مجلس الأساقفة الإيطاليين باستخدام جزء من حصة الثماني بالألف التي يخصصها المواطنون الإيطاليون للكنيسة من دخلهم السنوي، والذي روجت له جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية بالتعاون مع اتحاد الكنائس الإنجيلية الإيطالية والكنيسة الولدنيسية، بالاتفاق مع وزارتي الداخلية والخارجية.

يذكر أن المشروع يمثل مبادرة من جانب المجتمع المدني، يجمع بين السلامة من خطورة الرحلات البحرية والاستقبال والإدماج، ليندرج ضمن أفضل الممارسات المعترف بها دولياً والتي يمكن أن تصبح نموذجًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي بأكمله. نجح المشروع منذ شباط/فبراير 2016 بجلب أكثر من 2800 شخص إلى إيطاليا من لبنان وحدها. وبشكل عام، وصل أكثر من 6800 لاجئ إلى أوروبا عبر الممرات الإنسانية.