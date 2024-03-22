ميلوني: لا أتفق مع أوربان بشأن رسالة التهنئة لبوتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إنها لا تتفق مع نظيرها الهنغاري فيكتور أوربان بشأن رسالة التهنئة التي أرسلها الأخير إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد إعادة انتخابه.

وقالت ميلوني، في تصريحات للصحفيين على هامش القمة الأوروبية في بروكسل “أنا لا أتفق مع الرسالة ولا أشاطره توجيه التهنئة. تعلمون جيدا موقفي في هذا الشأن”.

وتتمتع ميلوني بعلاقات جيدة مع رئيس الوزراء الهنغاري رغم تباعد مواقفهما بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا والعلاقات مع كل من موسكو وكييف.

وبشأن إمكانية انضمام حزب رئيس الوزراء الهنغاري (فيديس) إلى مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين اليمينية، التي ترأسها ميلوني وينتمي إليها حزبها، قالت إن المسألة “ليست على جدول الأعمال. وعلى أية حال، أنا لا أتفق مع الرسالة التي بعثها إلى بوتين”.