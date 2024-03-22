ميلوني: لا سلام بدون احترام القواعد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إنه، فيما يتعلق بدعم أوكرانيا وحل النزاع مع روسيا “نحن مستمرون في بذل كل الجهود الممكنة”.

وأشارت، في حديث مع الصحفيين الجمعة في ختام القمة الأوروبية في بروكسل، إلى أنه في كل مجلس أوروبي “يتم اتخاذ خطوات إلى الأمام وتبذل إيطاليا أيضًا كل ما في وسعها. نحن مقتنعون جدًا بما نقوم به لبناء السلام والدفاع عن احترام القواعد، والتي بدونها للأسف، لن يتمتع أحد بالأمن”.

وقالت رئيسة الحكومة الإيطالية إنه “تم التأكيد (خلال القمة) على دعم أوكرانيا عبر اتفاق مهم أيضًا يقضي بتخصيص 5 مليارات دولار إضافية لمرفق السلام الأوروبي. أخيرًا، هناك بعض الاستنتاجات الأوروبية بشأن الشرق الأوسط، والتي كانت موضوع عمل طويل”.