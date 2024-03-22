القمة الأوروبية: قلق عميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب المجلس الأوروبي عن “قلق عميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة وتأثيره غير المتناسب على المدنيين، وخاصة الأطفال، فضلا عن خطر المجاعة الوشيك الناجم عن عدم كفاية دخول المساعدات إلى غزة”.

ونوه البيان الختامي للقمة الأوروبية التي انعقدت على مدى يومين في بروكسل بأن “وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة وفي جميع أنحاءه عبر جميع الطرق أمر ضروري لتزويد السكان المدنيين بالمساعدة المنقذة للحياة والخدمات الأساسية على نطاق واسع”,

وفي هذا الصدد، أعرب المجلس الأوروبي عن الترحيب بمبادرة أمالثيا التي “تفتح طريقا بحريا للمساعدات الطارئة من قبرص إلى غزة، مكمّلا للطرق البرية التي تظل الوسيلة الرئيسية لتوصيل الكميات المطلوبة”، كما أن “هناك حاجة إلى طرق ومعابر برية إضافية”.

وجدد المجلس الأوروبي الدعوة إلى “هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن وتوفير المساعدة الإنسانية”.

وأضاف البيان الختامي “يستذكر المجلس الأوروبي استنتاجاته السابقة التي تدين حماس بأشد العبارات الممكنة بسبب هجماتها الإرهابية الوحشية والعشوائية في جميع أنحاء إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مع الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن دون أي شرط مسبق”، حيث “تشكل سلامتهم ورفاههم مصدر قلق بالغ”.