القمة الأوروبية: وكالة الأونروا ضرورية للفلسطينيين في غزة وكل المنطقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-وصف المجلس الأوروبي الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة بـ”الضرورية”.

واشار البيان الختامي للقمة الاوروبية إلى أن المجلس الأوروبي لاحظ التدابير الأخيرة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والدعم المالي، معربا عن “الترحيب بتسريع الأمم المتحدة في إطلاق تحقيق داخلي ومراجعة خارجية في أعقاب الادعاءات الخطيرة ضد 12 من موظفي الأونروا بشأن مشاركتهم المزعومة في الهجمات الإرهابية التي وقعت في 7 تشرين الاول/أكتوبر” الماضي.

وقال القادة الاوروبيون إنهم “يتطلعون إلى نتائج التحقيق وإلى مزيد من الإجراءات الحاسمة من جانب الأمم المتحدة لضمان المساءلة وتعزيز الرقابة”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري الشروع في دفع 50 مليون يورو لوكالة (الأونروا).

وحسب المذكرة الصادرة في بروكسل، فإن (الأونروا) وافقت على تعزيز إدارة التحقيقات الداخلية لديها والحوكمة المحيطة بها، و”على هذا الأساس، وبعد تبادل الرسائل مع الوكالة الاممية لتأكيد التزاماتها، ستشرع المفوضية في صرف شريحة أولى بقيمة 50 مليون يورو من أصل 82 مليون يورو متوقعة لعام 2024″.