تقارب إيطالي-فرنسي بشأن البعد الخارجي للهجرة للحد من التدفقات غير النظامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- على هامش أعمال القمة الأوروبية في بروكسل، عقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني لقاءا ثنائيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتحدثت مصادر دبلوماسية في أعقاب اللقاء عما وصفته بـ”تقارب خاص حول البعد الخارجي للهجرة” بين ميلوني وماكرون لمكافحة التدفقات غير النظامية، وحول الاستمرار “على طريق تعزيز الشراكات مع بلدان المنشأ والعبور والحاجة إلى مكافحة المتاجرين بالبشر بكل حزم، كما أكدت ذلك أيضاً استنتاجات المجلس الأوروبي” اليوم.

وقد تضمن البيان الختامي للقمة ترحيب المجلس الأوروبي بالإعلان المشترك بشأن الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر وأيضا بالشراكة مع موريتانيا، مؤكدا أهمية تعزيز وتطوير هذه الشراكات الاستراتيجية.