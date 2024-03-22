الخارجية الامريكية: التزام بأمن إسرائيل وبهزيمة حماس حتى في رفح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية في تل أبيب “التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وبالهزيمة الدائمة لحماس، بما في ذلك في رفح”، حسبما أفادت المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية الامريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر إن بلينكن “ناقش الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل والذي من شأنه أن يضمن إطلاق سراح الرهائن ويتيح زيادة المساعدات الإنسانية”.

كما شدد الوزير بلينكن على “ضرورة حماية المدنيين في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية واستدامتها، بما في ذلك عبر الطرق البرية والبحرية، وأطلع مجلس وزراء الحرب على مشاوراته في جدة والقاهرة حول الجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن الدائمين لإسرائيل والشعب الفلسطيني والمنطقة ككل”.