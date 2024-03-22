بلينكن للرئيس الاسرائيلي: اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين الفلسطينيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال لقائه اليوم الجمعة مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في تل أبيب على “الحاجة إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك من خلال التسهيل الفوري والفعال للمساعدات الإنسانية الحيوية في جميع أنحاء القطاع”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر إن بلينكن استعرض مع هرتسوغ “المفاوضات الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل، الأمر الذي من شأنه أن يضمن إطلاق سراح الرهائن ويتيح زيادة المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة”.

كما جدد الوزير بلينكن، وفق المتحدث “التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل والهزيمة الدائمة لحماس”.