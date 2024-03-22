ميلوني: آذان صاغية في بروكسل لموقف إيطاليا لأنها جسر بين أوروبا وأفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني “حققنا في الأشهر الأخيرة على جبهة الهجرة نتائج مهمة للغاية، حيث جعلنا شركائنا (في أوروبا) يصغون إلينا شيئا فشيئا، مع تركيز الاهتمام على البعد الخارجي وإعلان الحرب على المتاجرين بالبشر”.

وأشارت ميلوني، أثناء مخاطبتها الجمعة المسؤولين الإيطاليين في المؤسسات الأوروبية وحلف شمال الأطلسي في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى أن حكومتها “صممت نموذجا جديدا للتعاون” من خلال (خطة ماتي) ومذكرة التفاهم اللتين تم توقيعهما مع تونس ومصر، بهدف “التعاون الندي المتساوي” مع دول شمال إفريقيا “غير المفترس والذي ليس في شكل هبات”.

ولفتت رئيسة حكومة يمين الوسط الإيطالية إلى أنه، عندما يتعلق الأمر بالهجرة، فإن “الجميع يستمع إلى موقف إيطاليا” لأنها “جسر بين أوروبا وأفريقيا”.