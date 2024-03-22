إيطاليا-فرنسا: وحدة الاتحاد الأوروبي أساسية بشأن أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقاء ثنائي جمعهما على هامش أعمال القمة الأوروبية في بروكسل على أن “وحدة الاتحاد الأوروبي هي أمر أساسي بشأن أوكرانيا”.

وأوضحت مصادر إيطالية إلى أن اللقاء تمحور حول مواضيع الساعة الرئيسية على جدول الأعمال الدولي “بدءا من أوكرانيا في ظل التزايد الكبير في الهجمات الروسية ضد السكان المدنيين”.

وأشارت إلى أن تم التأكيد في هذا الصدد على “القيمة الأساسية لوحدة وتصميم الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع الشركاء في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، في دعم المقاومة الأوكرانية ضد العدوان الروسي والسعي لتحقيق سلام عادل”.

وكان مسؤولون في الحكومة الإيطالية قد انتقدوا تصريحات الرئيس الفرنسي التي لم يستبعد فيها “عمليات غربية على الأرض” في المستقبل بأوكرانيا للتصدي للهجمات الروسية.