بلينكن يحذر من عواقب اجتياح إسرائيلي لرفح ويتحدث عن “بدائل”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن، خلال لقائه مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في واشنطن، جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاعراب عن “معارضته لعملية برية كبرى في رفح”، مشيرا إلى وجود “بدائل لغزو بري كبير لرفح ” من شأنها أن “تضمن بشكل أفضل أمن إسرائيل وتحمي المدنيين الفلسطينيين” في جنوب القطاع.

ونقل المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الامريكية في مذكرة عن بلينكن إعادة تأكيد “دعم الولايات المتحدة لإسرائيل لضمان هزيمة حماس، بما في ذلك في رفح”.

كما استعرض وزير الخارجية الأمريكي مع ضيفه الإسرائيلي “الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية الإضافية على الفور واستدامتها لتلبية احتياجات المدنيين في غزة”، وفق المذكرة.