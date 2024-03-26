وزير الدفاع الإيطالي: لن نرسل أبدا جنودا إلى أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو أنه لن يرسل جنودا للقتال في أوكرانيا ضد القوات الروسية، وذلك ردا على سؤال خلال برنامج تلفزيوني حول تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألمح فيها إلى إمكانية إرسال جنود إلى كييف في المستقبل القريب.

وقال كروزيتّو، القيادي في حزب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، “لم يكن في أوكرانيا أي جندي إيطالي ولن يذهب إليها أحدا على الاطلاق”.

وأضاف الوزير “نحن لا نشن حربا في أوكرانيا” ضد الاتحاد الروسي، بل “نساعد دولة تعرضت للهجوم وطلبت المساعدة”.

وأشار إلى أن ما افترضه الرئيس الفرنسي بإرسال قوات إلى أوكرانيا “سيكون بمثابة شن حرب” ضد الكرملين، مضيفا أن “مساعدة أوكرانيا هي وسيلة لتجنب الدخول في حرب” بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).