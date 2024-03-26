كوليبا: فد نتقدم يوما ما بطلب قوات قتالية أوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الخارجية الاوكراني، دميترو كوليبا إلى أنه على الرغم من أن أوكرانيا لم تطلب أبدًا “قوات قتالية أوروبية على الأرض”، إلا أنه يجب على زعماء التكتل الاوروبي أن يعتادوا على فكرة أن هذا “اليوم قد يأتي”.

وأضاف كوليبا، في مقابلة مع موقع (بوليتيكو) الاخباري “أدرك تماماً أن الأوروبيين غير معتادين على فكرة الحرب”، مشددا كوليبا على أن الأوروبيين لا يمكنهم تحمل خسارة أوكرانيا للحرب.

وقال: “بوسع أوكرانيا أن تفوز”، ولكن “إذا خسرنا الحرب، فإن (رئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير) بوتين لن يتوقف”.

وجدد رئيس الدبلوماسية الأوكرانية مطالبة الغرب بإمداد بلاده بمنظومات دفاع جوي، وقال: “إذا كان لدينا ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي، وبالتحديد صواريخ باتريوت، فسنكون قادرين ليس فقط حماية شعبنا، بل أيضًا اقتصادنا من الدمار”.