المجلس الأوروبي يعلن توسيع القانون الجنائي الخاص بحماية البيئة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي أنه اعتمد رسميًا اليوم توجيهًا بشأن حماية البيئة ضمن قانون جنائي سيعمل على تحسين التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم البيئية.

وأشارت المذكرة الصادر بهذا الصدد إلى أن التوجيه يحدد الحد الأدنى من القواعد على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن تعريف الجرائم الجنائية والعقوبات. ويحل محل القانون السابق الذي يعود تاريخه إلى عام 2008.

ولن ينطبق القانون إلا على الجرائم المرتكبة داخل الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن الدول الأعضاء قادرة على اختيار توسيع ولايتها القضائية لتشمل الجرائم المرتكبة خارج أراضيها.

ووفق التوجيه الجديد، سوف يرتفع عدد السلوكيات التي ستشكل جريمة جنائية من تسعة إلى 20.

وتشمل الجرائم الجديدة الاتجار بأخشاب الغابات، وإعادة التدوير غير القانوني لمكونات ملوثة للسفن، والانتهاكات الجسيمة للتشريعات المتعلقة بالمواد الكيميائية.

يقدم القانون الجديد أيضًا بند “الجريمة المؤهلة” الذي ينطبق عندما يتم ارتكاب الجريمة المشار إليها في التوجيه عمدًا وتسبب تدمير البيئة أو ضررًا لا رجعة فيه أو طويل الأمد.

الجرائم المتعمدة التي تتسبب في وفاة شخص سوف يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها عشر سنوات على الأقل (قد تقرر الدول الأعضاء النص على عقوبات أشد في تشريعاتها الوطنية)، بينما تصل عقوبة السجن للجرائم الأخرى إلى خمس سنوات. الحد الأقصى لعقوبة السجن على الجرائم المؤهلة سيكون ثماني سنوات على الأقل.

بالنسبة للشركات، ستكون الغرامات 5% على الأقل من إجمالي حجم الأعمال العالمي بالنسبة لأخطر الجرائم أو 40 مليون يورو. بالنسبة لجميع المخالفات الأخرى، فإن الحد الأقصى للغرامة سيكون على الأقل 3% من حجم الأعمال أو بدلاً من ذلك 24 مليون يورو.

ويتعين على الدول الأعضاء التأكد من إمكانية معاقبة الأشخاص الطبيعيين والشركات من خلال تدابير إضافية مثل إلزام المخالف بإعادة البيئة إلى حالتها الطبيعية أو التعويض عن الضرر، أو استبعادهم من الوصول إلى التمويل العام أو سحب تصاريحهم أو تراخيصهم.

أمام الدول الأعضاء سنتان من دخول التوجيه حيز التنفيذ لتكييف قواعدها الوطنية معه.