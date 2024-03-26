إيطاليا: اعتقال مواطن مغربي بتهمة تسهيل الهجرة السرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

مونتزا ـ أوقف رجال فرقة العمليات المتنقلة التابعة لقوات شرطة مونتزا وبريانتزا (مقاطعة لومبارديا ـ شمال) نهاية الأسبوع الماضي، مواطنا مغربيا يبلغ من العمر 47 سنة، تنفيذاً لمذكرة اعتقال دولية صدرت بحقه عن السلطات المغربية، بتهمة إدارة شبكة مخصصة لتسهيل الهجرة السرية إلى إيطاليا.

وقالت مصادر قضائية، إن “المعتقل، كان قد تلقى مدفوعات نقدية في عام 2021 على وجه الخصوص، من أشخاص وعدهم بتمكينهم من الدخول إلى أوروبا بشكل غير قانوني، وبدون الوفاء بالوعد في بعض الحالات. وبعد إلقاء القبض عليه، تم نقله إلى السجن في مونتزا، ليكون تحت تصرف رئيس محكمة استئناف ميلانو لتسليمه لسلطات بلاده لاحقا، وليتعين عليه قضاء عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاما في المغرب”.

ووفقاً لمصادر أمنية، فـ”قد وصل الرجل إلى إيطاليا عام 1994، وحظي بترخيص إقامة طويل الأمد منذ عام 2007. وسبق أن تم إبلاغ السلطات القضائية الإيطالية بشأنه عام 2018، حيث تم وقفه على الحدود في جنوة، قادماً من طنجة، وهو يقود سيارة وعلى متنها أحد مواطنيه وبحوزته ثلاثة جوازات سفر، اثنان منها مغربيان وواحد إيطالي، بطاقتي هوية مغربيتين ورخصة سياقة مغربية مسجلة بأسماء أشخاص مختلفين”.

وذكرت المصادر ذاتها، أنه “لهذا السبب، تم القبض عليه وتلقى حكماً بالسجن لمدة 8 أشهر وغرامة قدرها 10 آلاف يورو بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية والتحريض عليها”، وهو “الحكم الذي أكدته محكمة الاستئناف أيضاً”.

وتابعت: “لاحقًا، في عام 2019، تم الإبلاغ عنه بتهمة تزييف المستندات لاستصدار تصريح إقامة، إذ قام بتوظيف مواطنة أجنبية بشكل وهمي من أجل تسوية أوضاعها. وفي عام 2020، أُبلغ أيضاً عن قيام الرجل بإشعال النار في سيارتين مسجلتين لأقارب كان على خلافات سابقة معهم”. واختتمت بالقول، إنه “في انتظار تسليمه، سيبقى المواطن المغربي رهن الاعتقال، وقد قام مكتب الهجرة التابع لمقري شرطة مونتزا وبريانتزا بتفعيل الإجراءات اللازمة لإلغاء تصريح إقامته”.