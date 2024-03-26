تاياني يتضامن مع الولايات المتحدة إثر انهيار جسر بالتيمور

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إلى “الصلاة من أجل ضحايا الحادث الأليم”، الذي وقع على جسر (فرانسيس سكوت كيه) بمدينة بالتيمور الامريكية.

وكتب رئيس الدبلوماسية الإيطالية “آمل أن يكون المفقودون بخير”.

وقال: “أعرب نيابة عن الحكومة الإيطالية عن قربنا من الولايات المتحدة”.

وقد أبرزت مقاطع فيديو تم بثها على منصات التواصل الاجتماعي لحظة انهيار أجزاء من الجسر الضخم بالمدينة بولاية ميريلاند على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بعد أن اصطدمت سفينة شحن كبيرة بأحد أعمدته.

وتحدثت السلطات المحلية عن مفقودين ومركبات في الماء بعد الانهيار، ولكنها لم تعلن عن موتى.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن تلقى إحاطة بشأن انهيار الجسر وعن عمليات البحث والإنقاذ المستمرة.