بوريل يهنئ مرشح المعارضة في السنغال على انتخابه رئيسا للبلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- في بيان باسم الاتحاد الأوروبي، تقدم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل بتهنئة مرشح المعارضة في السنغال باسيرو ديوماي (44 عاما) على انتخابه رئيسا للبلاد.

وقال إن “إجراء الانتخابات بشكل منظم وسلمي يؤكد الجذور الديمقراطية العميقة للسنغال، وصلابة المؤسسات ومسؤولية الجهات الفاعلة السياسية التي مكّنت، معًا، من إجراء هذه العملية الانتخابية”.

وشدد منسق الدبلوماسية الأوروبية على “العلاقات العميقة” التي توحد الاتحاد الأوروبي والسنغال، وقال “نحن على استعداد لتعزيز شراكتنا مع السلطات المستقبلية من أجل رفع آمال شباب البلاد بشكل مشترك”.

ومن المقرر أن تعلن بعثة المراقبة، التي أرسلها الاتحاد الأوروبي بدعوة من السلطات السنغالية، النتائج الأولى لمتابعتها للعملية الانتخابية خلال اليوم.