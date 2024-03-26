وزير إيطالي: حان الوقت للتعبئة لأجل الطاقة النووية تطلعاً للمستقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب وزير إيطالي عن الاقتناع بأن الوقت قد حان للقيام بالتعبئة لأجل استغلال الطاقة النووية، في إطار التطلع إلى المستقبل.

وقال وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جِلبيرتو بيكيتّو فراتين في تصريحات صحافية، الثلاثاء، إن “الطاقة النووية قد تغيرت، فالجيل الرابع من المفاعلات النووية الذي تتطلع إليه بلادنا أخضر، آمن ومستدام”.

وتابع: “وفقاً للخبراء، يمكن لهذه المفاعلات أن تكون جاهزة في وقت مبكر من عام 2030، وهي ستساعدنا لا على تحقيق أهدافنا في إزالة الكربون وحسب”، بل “لجعل بلادنا آمنة من ناحية الطاقة”. واختتم بالقول، إن “الوقت قد حان حقا للقيام بحملة تعبئة جديدة ضد كل أعداء التقدم، فنحن نريد حمل إيطاليا إلى المستقبل”.

بالشأن ذاته، كتب مؤسس حركة خمس نجوم (المعارضة) بيبّي غريللو على قنواته في الشبكات الاجتماعية، إنه “بين الدعاية والارتباك، حان الوقت لتعبئة جديدة مناهضة للطاقة النووية”. وقال إن “الطاقة النووية لم تتغير أيها السادة. إنها لا تزال تخلف النفايات المشعة ذاتها”.