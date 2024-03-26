المفوضية تنشر مبادئ توجيهية لشركات الانترنت مع اقتراب الانتخابات الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- نشرت مفوضية الاتحاد الأوروبي مبادئ توجيهية للحد من المخاطر المرتبطة بالمعلومات المضللة عبر الإنترنت وأيضًا، قبل كل شيء، الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

سيتعين على المنصات الكبيرة جدًا أن تزود نفسها بالتدابير المناسبة أيضًا من خلال تعزيز فرقها لوقف التزييف العميق (deepfake) والتدخل.

وتدعو المبادئ التوجيهية للتخفيف من مخاطر نظامية للإنترنت قد تضر بنزاهة الانتخابات، على وجه الخصوص الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقرر إجراؤها في الفترة من 6 إلى 9 حزيران/يونيو من العام الحالي.

ونظرًا للبعد العابر للحدود الأوروبية، يتعين على المنصات الكبرى على الشبكة العنكبوتية (التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم نشط) ومحركات البحث ضمان توافر موارد وتدابير تخفيف المخاطر التي تكون “كافية وموزعة بطريقة تتناسب مع التقييمات”.