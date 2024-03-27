توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة آكي ووكالة الانباء العمانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وقعت وكالة أنباء (آكي) التابعة لمجموعة آدنكرونوس الإيطالية الخاصة ووزارة الاعلام في سلطنة عمان ممثلة في وكالة الانباء العمانية مذكرة تفاهم في مجال الاخبار وتبادل المعلومات.

وتأتي المذكرة انطلاقا من العلاقات المميزة بين سلطنة عمان وجمهورية إيطاليا ورغبة من الطرفين في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجال الاخبار والمعلومات.

ووقع من جانب مجموعة آدنكرونوس، رئيسها فارس العمل جوزيبي مارّا ومن جانب وكالة الأنباء العُمانية إبراهيم بن سيف العزري المدير العام ورئيس التحرير.

وشهدت مراسم التوقيع، التي جرت عبر تقنية الاتصال عن بعد، مداخلة من جانب سفير إيطاليا لدى السلطنة بييرلويجي ديليا ومن سفير عمان في روما، نزار بن الجلندي بن ماجد آل سعيد.