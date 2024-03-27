وزير الدفاع الإيطالي: تخطيط مسبق لكل موقف واستعداد لأي خطر إرهابي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، إلى تبني تخطيط مسبق لكل سيناريو محتمل والاستعداد لأي خطر من ناحية الإرهاب.

وفي تصريحات الأربعاء، على هامش حفل الـ”100+1″ سنة لتأسيس القوات الجوية، قال الوزير كروزيتّو، “لقد واجهت إيطاليا تحدي الإرهاب لسنوات عديدة بصمت. كل يوم تحارب القوات المسلحة والشرطة الإرهاب”.

وأكد وزير الدفاع، أن “الدولة حاضرة دائماً ويقظة، وهذا لا يشير إلى اختفاء الخطر، بل يعني أن على المواطنين أن يعلموا أن الدولة لا تفطن إلى الإرهاب إلا عندما يحدث شيء ما، كما وقع في روسيا قبل أيام قليلة”.

وذكر الوزير القيادي في حزب “إخوة إيطاليا”، أنه يفضّل “عدم الشعور بالقلق، لكن يجب على الاتحاد الأوروبي ودوله أن تتوقع أي نوع من السيناريوهات”. وأردف: “أعتقد أنه لن يحدث شيء خطير، لكن يجب أن نستعد لاحتمال وقوع أمور خطيرة، كما تعلمنا من درس أوكرانيا”، والتي “ربما لا تمس بلادنا بشكل مباشر”.