دعم أوروبي لمستشفيات القدس الشرقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية ألكسندر شتوتسمان اليوم عن دفع 19.7 مليون يورو لمستشفيات القدس الشرقية خلال زيارته لمستشفى أوغوستا فيكتوريا، حيث سيتم تمويل المساهمة المالية من قبل الاتحاد الأوروبي (18 مليون يورو) وحكومة فنلندا (1.7 مليون يورو).

وأشارت المذكرة الصادرة بهذا الصدد إلى “إن الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي وفنلندا سيساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مستشفيات القدس الشرقية في خضم الوضع المالي الصعب وتداعيات الحرب المستمرة في غزة”.

كما سيساعد هذا الدعم مستشفيات القدس الشرقية في الحفاظ على خدمات الرعاية الصحية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

منذ عام 2013، يدعم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء السلطة الفلسطينية بمساهمات منتظمة لدفع تكاليف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية والتي وصلت إلى أكثر من 188 مليون يورو. إن هذه المستشفيات تعد جزءًا لا يتجزأ من نظام الرعاية الصحية الفلسطيني حيث تقدم خدمات طبية متخصصة غير متوفرة في المستشفيات العامة.

وقال ستوتزمان “بهذه المساهمة، يؤكد الاتحاد الأوروبي من جديد التزامه بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وخاصة خلال أحلك أوقات الصراع والمعاناة. وفي مواجهة هذه الحرب، يظل الاتحاد الأوروبي ثابتًا في التزامه بدعم الفلسطينيين في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية الحيوي”.

وأضاف “لسنوات عديدة، عمل الاتحاد الأوروبي من أجل ضمان الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة لجميع الفلسطينيين، مع الاعتراف بالدور الحيوي لمؤسسات مثل مستشفيات القدس الشرقية التي خدمت المجتمعات الفلسطينية بإخلاص لأكثر من خمسة عقود”.

ورأى ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين إن “الحفاظ على عمل المستشفيات الذي لا يقدر بثمن ووجودها في القدس الشرقية له أهمية قصوى بالنسبة لنا. علاوة على ذلك، نحن ملتزمون التزاما راسخا بدعم السلطة الفلسطينية في جهودها لإصلاح النظام الصحي، والسعي لتحقيق الكفاءة والعدالة، كما إن هذه المساهمة تؤكد التزامنا الدائم تجاه الشعب الفلسطيني وتطلعاته إلى دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل.”