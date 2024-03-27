وزير دفاع إيطاليا: حاجة لعسكريين محترفين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، أن “هناك حاجة إلى عسكريين محترفين لا مجرد مواطنين يؤدون خدمة عسكرية لمدة عام واحد فقط”.

وفي تصريحات الأربعاء، على هامش حفل الـ”100+1″ سنة لتأسيس القوات الجوية، قال الوزير كروزيتّو، إنه “لم يكن هناك أي حديث عن فرض خدمة عسكرية إلزامية، فنحن نعيش في أوقات صعبة تدعو الحاجة فيها، إذا ما حدث شيء ما، إلى كوادر من مهنيين عديدين”، لذا “يجب علينا أن نفكر بإعداد هؤلاء”.

وأشار وزير الدفاع، إلى أن البلاد “بحاجة إلى أفراد محترفين مدربين، وليس مجرد مواطنين يمضون سنة من الزمن في أداء الخدمة العسكرية”.