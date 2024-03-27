مجلس الاتحاد الأوروبي يعتمد قواعد جديدة لحماية الصحفيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت الرئاسة البلجيكية الدورية للمجلس الأوروبي اعتماد قانون جديد من شأنه حماية حرية الإعلام والتعددية الإعلامية والاستقلالية في دول التكتل الموحد.

وحسب المذكرة الصادرة في بروكسل بهذا الصدد، سينشئ قانون حرية الإعلام الأوروبي (EMFA) إطارًا مشتركًا للخدمات الإعلامية في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي وسيقدم تدابيرا تهدف إلى حماية الصحفيين وموفري محتوى وسائل الإعلام من التدخل السياسي، مع تسهيل عملهم عبر الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي.

وستضمن القواعد الجديدة حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات الحرة والمتعددة وتحدد مسؤولية الدول الأعضاء في توفير الظروف والإطار المناسب لحمايتها.

وتستجيب اللائحة للمخاوف المتزايدة في الاتحاد الأوروبي بشأن تسييس وسائل الإعلام وانعدام الشفافية في ملكيتها وتخصيص أموال الإعلانات الحكومية لمقدمي الخدمات الإعلامية. وتسعى إلى وضع ضمانات لمكافحة التدخل السياسي في القرارات التحريرية لموفري وسائل الإعلام الخاصة والعامة على حد سواء وحماية الصحفيين ومصادرهم وضمان حرية وسائل الإعلام والتعددية.