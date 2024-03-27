البابا يؤكد محبته وقربه وصلاته لمؤمني الأراضي المقدسة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ استهل البابا فرنسيس رسالة وجهها إلى كاثوليك الأراضي المقدسة لمناسبة الأسبوع المقدس، بالقول: “منذ فترة أفكر فيكم، وأصلي من أجلكم كل يوم”.

ونقلت إذاعة الفاتيكان، عن البابا قوله إنه يشعر اليوم بالحاجة لأن يكتب إليهم ليقول لهم أنه يحملهم في قلبه، وذلك عشية الاحتفال بالفصح الذي هو بالنسبة لكم، مطبوع بكثير من الألم والقليل من القيامة”.

وواصل فرنسيس مؤكدا “مشاعر القرب من المؤمنين الكاثوليك جميعا بطقوسهم المتنوعة في الأرض المقدسة، وبشكل خاص، القرب ممن يعانون بشكل أكثر ألما من مأساة الحرب العبثية، القرب من الأطفال الذي يُحرمون من المستقبل، مَن يبكون ويتألمون، مَن يشعرون بالقلق والضياع”.

ثم تحدث البابا عن “عيد الفصح الذي يمثل جوهر إيماننا”، فقال لمؤمني إنه “يحمل معنى أكبر بالنسبة لهم لكونهم يحتفلون به في الأماكن التي عاش فيها المسيح، مات وقام من بين الأموات”. وقال إن “الأمر لا يقتصر على التاريخ فقط، بل وجغرافيا الخلاص أيضاً، اللذين ما كان لهما أن يكونا بدون الأرض التي تسكنونها منذ قرون وحيث تريدون البقاء، وأن من الجيد أن تبقوا”.

وشكر البابا في هذا السياق “المؤمنين الكاثوليك على ما يقدمون من شهادة للإيمان وعلى المحبة فيما بينهم”، وأضاف أنه يشكرهم “أيضا على قدرتهم على الرجاء”.

وأعرب فرنسيس عن رغبته بأن “يشعر كل واحد من مؤمني الأرض المقدسة الكاثوليك بمحبته كأب يدرك معاناتهم ومشقتهم وخاصة خلال الأشهر الأخيرة”، كما “أعرب عن الرجاء بأن يلمسوا، إلى جانب محبته، محبة كاثوليك العالم جميعاً”، متضرعاً “كي يسكب المسيح، وهو حياتنا، كالسامري الصالح، زيت العزاء وخمر الرجاء على جراح أجسادهم ونفوسهم”.